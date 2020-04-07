На Кубани пьяный мужчина деревянной палкой убил пенсионерку

7 Апр 2020 2020-04-07T10:21:07+03:00

А после он похитил у нее мобильные телефоны

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Инцидент произошел в ночь на 4 апреля на улице Кирпичной в станице Ильинской. Пьяный мужчина находился около дома пенсионерки. Он через окно проник в жилище пожилой женщины.

Увидев хозяйку дома, мужчина несколько раз ударил ее деревянной палкой по голове. После этого, мужчина похитил мобильные телефоны потерпевшей и скрылся. Днем 4 апреля сын потерпевшей обнаружил тело матери. Он вызвал скорую и сотрудников полиции.

В кратчайшие сроки была установлена причастность местного жителя к совершению преступления. Его задержали и заключили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия, также будет дана юридическая оценка действиям обвиняемого, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU