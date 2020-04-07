На Кубани пьяный мужчина деревянной палкой убил пенсионерку
Инцидент произошел в ночь на 4 апреля на улице Кирпичной в станице Ильинской. Пьяный мужчина находился около дома пенсионерки. Он через окно проник в жилище пожилой женщины.
Увидев хозяйку дома, мужчина несколько раз ударил ее деревянной палкой по голове. После этого, мужчина похитил мобильные телефоны потерпевшей и скрылся. Днем 4 апреля сын потерпевшей обнаружил тело матери. Он вызвал скорую и сотрудников полиции.
В кратчайшие сроки была установлена причастность местного жителя к совершению преступления. Его задержали и заключили под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия, также будет дана юридическая оценка действиям обвиняемого, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU