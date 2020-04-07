В Каневском районе руководитель отделения связи присвоила 210 тысяч рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T10:44:48+03:00

Ей грозит до 6 лет тюрьмы

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В полицию Каневского района обратилась начальник отделения связи. Она сообщила о том, что в ходе ревизии была выявлена недостача более 210 тысяч рублей.

- Правоохранители установили, что 20-летняя местная жительница, являясь руководителем одного из станичных отделений связи, пять месяцев присваивала деньги, вырученные от продажи товаров народного потребления. Ими она распорядилась по собственному усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 20-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU