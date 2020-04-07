На Кубани нуждающимся семьям выдадут около 28 тысяч продуктовых наборов
В регионе организуют помощь нуждающимся семьям во время карантина из-за коронавируса. Им выдадут около 28 тысяч продуктовых наборов.
Компания «Магнит» запустила соцпрограмму #МагнитЗабота. Она стартует в пилотном режиме в регионе, а позднее ее запустят и в других крупных городах России.
Как отметил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, помощь окажут семьям, оказавшимся в трудной ситуации, а также воспитывающим ребенка-инвалида, стоящим на учете в органах соцзащиты населения. В крае всего около 28 тысяч таких семей.
- Сформируют наборы с продуктами питания длительного хранения, которые доставят адресатам. Помощь поступит всем нуждающимся. Для этого не надо делать никаких заявок – наборы получат все, кто зарегистрирован в органах соцзащиты населения, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»