2020-04-07T11:23:19+03:00
Общество

На Кубани нуждающимся семьям выдадут около 28 тысяч продуктовых наборов

Акция стартует в пилотном режиме в Краснодарском крае
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В регионе организуют помощь нуждающимся семьям во время карантина из-за коронавируса. Им выдадут около 28 тысяч продуктовых наборов.

Компания «Магнит» запустила соцпрограмму #МагнитЗабота. Она стартует в пилотном режиме в регионе, а позднее ее запустят и в других крупных городах России.

Как отметил министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, помощь окажут семьям, оказавшимся в трудной ситуации, а также воспитывающим ребенка-инвалида, стоящим на учете в органах соцзащиты населения. В крае всего около 28 тысяч таких семей.

- Сформируют наборы с продуктами питания длительного хранения, которые доставят адресатам. Помощь поступит всем нуждающимся. Для этого не надо делать никаких заявок – наборы получат все, кто зарегистрирован в органах соцзащиты населения, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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