2020-04-07T11:24:04+03:00
Происшествия

В Каневской покупатель оставил 65 тысяч на прилавке в магазине, а продавщица решила ему об этом не напоминать

Она забрала деньги себе, теперь ей грозит уголовный срок
Виталий КАРНАУХ
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На допросе она призналась, что деньги ее соблазнили.На допросе она призналась, что деньги ее соблазнили.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Несколько дней назад в одном из магазинов станицы Каневской скупался местный житель. Когда пришел момент платить за товары, каневчанин достал целую пачку денег, отсчитал необходимое количество и положил на прилавок. Собрал покупки в пакет, получил чек и на радостях вышел из магазина. Правда, вспомнил по пути домой, что крупный остаток-то позабыл забрать, и вернулся обратно.

К тому времени оставленных на прилавке денег не было, а продавщица заявила, что ничего не видела. Потерпевшему ничего не оставалось кроме как обратиться за помощью к правоохранителям.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 30-летняя местная жительница, женщину задержали и доставили в отдел полиции, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

На допросе она призналась, что деньги ее соблазнили, поэтому каневчанка забрала их себе и распорядилась по своему усмотрению.

Установлено, что обвиняемая, являясь продавцом магазина, увидела оставленные потерпевшим на прилавке перед кассой денежные средства, похитила их, и распорядилась ими по своему усмотрению.

- Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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