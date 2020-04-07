В ДТП в Сочи погиб водитель иномарки
Строгие ограничительные меры, принятые в Сочи в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, самым явным образом отразились и на автотрафике, сократив его в десятки раз. Однако, как показывает практика, даже это не является панацеей от ДТП.
Тяжелая автомобильная авария произошла накануне в Адлерском районе Сочи, на улице Просвещения.
По информации УГИБДД по Краснодарскому краю, утром водитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию , и «догнал» двигавшийся в попутном направлении седан Toyota.
Столкновение было очень мощным по силе. В результате аварии 61-летний водитель Nissan погиб на месте.
- В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка обстоятельств случившегося,- говорится в сообщении УГИБДД по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU