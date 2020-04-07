2020-04-07T11:35:19+03:00
Общество

В ДТП в Сочи погиб водитель иномарки

ГИБДД ведет проверку обстоятельств аварии
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото УГИБДД по краюФото УГИБДД по краю
Изменить размер текста:

Строгие ограничительные меры, принятые в Сочи в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, самым явным образом отразились и на автотрафике, сократив его в десятки раз. Однако, как показывает практика, даже это не является панацеей от ДТП.

Тяжелая автомобильная авария произошла накануне в Адлерском районе Сочи, на улице Просвещения.

По информации УГИБДД по Краснодарскому краю, утром водитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию , и «догнал» двигавшийся в попутном направлении седан Toyota.

Столкновение было очень мощным по силе. В результате аварии 61-летний водитель Nissan погиб на месте.

- В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка обстоятельств случившегося,- говорится в сообщении УГИБДД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре за совершение тяжкого преступления разыскивают мужчину с усами
На Кубани женщина подделала справку об инвалидности, чтобы получать социальные выплаты
В Новороссийске у мужчины в машине нашли 3 килограмма наркотиков
На территории Кубани действуют 6 очагов природных пожаров
В Тихорецком районе в аварии пострадал мотоциклист
Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 апреля 2020: COVID-19 заболел 2-летний ребенок
На Кубани закрыли чебуречную и кафе, которые работали во время карантина
В ДТП в Сочи погиб водитель иномарки
В Каневской покупатель оставил 65 тысяч на прилавке в магазине, а продавщица решила ему об этом не напоминать
На Кубани нуждающимся семьям выдадут около 28 тысяч продуктовых наборов
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 7 апреля 2020: первый выздоровевший пациент был выписан из больницы
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 апреля 2020 года: еще 11 диагнозов подтверждено, один пациент умер
В Каневском районе руководитель отделения связи присвоила 210 тысяч рублей
Из Москвы и Санкт-Петербурга – на карантин: в Краснодарском крае ввели обязательную самоизоляцию для приехавших из столиц
На Кубани пьяный мужчина деревянной палкой убил пенсионерку
В Новороссийске ночью горела трава
В Сочи рассказали о мерах социальной поддержки нуждающихся семей
В Краснодаре мужчина вынес технику из съемной квартиры
В Сочи ликвидирован крупный лесной пожар
В Краснодаре застройщики украли 560 миллионов рублей у дольщиков
В Сочи на стадионе «Фишт» появились первые всходы новой травы на газоне
В Краснодарском крае доноры могут сдать кровь без спецпропуска
Михаил Мишустин раскритиковал действия губернаторов, закрывших административные границы регионов
Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус
Около 30 тысяч звонков от жителей Прикубанского округа Краснодара поступили в период карантина на «горячие линии»