В ДТП в Сочи погиб водитель иномарки

7 Апр 2020 2020-04-07T11:35:19+03:00

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Строгие ограничительные меры, принятые в Сочи в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, самым явным образом отразились и на автотрафике, сократив его в десятки раз. Однако, как показывает практика, даже это не является панацеей от ДТП.

Тяжелая автомобильная авария произошла накануне в Адлерском районе Сочи, на улице Просвещения.

По информации УГИБДД по Краснодарскому краю, утром водитель автомобиля не выбрал безопасную дистанцию , и «догнал» двигавшийся в попутном направлении седан Toyota.

Столкновение было очень мощным по силе. В результате аварии 61-летний водитель Nissan погиб на месте.

- В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка обстоятельств случившегося,- говорится в сообщении УГИБДД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU