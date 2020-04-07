На территории Кубани действуют 6 очагов природных пожаров
На территории Краснодарского края действуют 6 возгораний лесной подстилки на общей площади 2650 квадратных метров. В Туапсинском районе - 3, в Сочи - 2, в Северском районе - 1.
- К их ликвидации привечено от РСЧС порядка 250 человек и порядка 50 единиц техники, от МЧС России - более 100 человек личного состава и 10 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МЧС по краю
В 06:30 один пожар в Сочи был локализован.Тушение осложняется тем, что очаги находятся в труднодоступных местах и в районах с горным рельефом местности. Также мешает сильный ветер.
Как добавили в пресс-службе МЧС, сейчас на территории региона сохраняют свое действие два экстренных предупреждения - по пожароопасности и сильному ветру.
Фото: ГУ МЧС по краю
По всем фактам возгораний проводятся мероприятия по установлению причин. Работает оперативный штаб.
ИСТОЧНИК KP.RU