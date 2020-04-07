На территории Кубани действуют 6 очагов природных пожаров

7 Апр 2020 2020-04-07T13:22:13+03:00

Также сохраняют свое действие два экстренных предупреждения [фото]

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На территории Краснодарского края действуют 6 возгораний лесной подстилки на общей площади 2650 квадратных метров. В Туапсинском районе - 3, в Сочи - 2, в Северском районе - 1.

- К их ликвидации привечено от РСЧС порядка 250 человек и порядка 50 единиц техники, от МЧС России - более 100 человек личного состава и 10 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по краю

В 06:30 один пожар в Сочи был локализован.Тушение осложняется тем, что очаги находятся в труднодоступных местах и в районах с горным рельефом местности. Также мешает сильный ветер.

Как добавили в пресс-службе МЧС, сейчас на территории региона сохраняют свое действие два экстренных предупреждения - по пожароопасности и сильному ветру.

Фото: ГУ МЧС по краю

По всем фактам возгораний проводятся мероприятия по установлению причин. Работает оперативный штаб.

ИСТОЧНИК KP.RU