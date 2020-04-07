7 Апр 2020 2020-04-07T12:58:00+03:00

В Новороссийске у мужчины в машине нашли 3 килограмма наркотиков Фото: Архив "КП"

Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы

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В Новороссийске 35-летнего жителя Приморско-Ахтарского района заподозрили в незаконном обороте запрещенных веществ.

Полицейские осмотрели его съемную квартиру, где обнаружили два свертка с порошкообразным кристаллическим веществом. Также в автомобиле нашли шесть пакетов. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон общей массой около 3 килограммов.

- В настоящее время сотрудники полиции сотрудники устанавливают канал поставки запрещенного вещества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU