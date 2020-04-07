2020-04-07T13:35:27+03:00
Происшествия

В Краснодаре за совершение тяжкого преступления разыскивают мужчину с усами

На вид ему 45-50 лет
Александра ПОДУШКО
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Фото: УМВД по КраснодаруФото: УМВД по Краснодару
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Правоохранители разыскивают подозреваемого в совершении тяжкого преступления на территории краевого центра.

- На вид мужчине 45-50 лет, он среднего телосложения, тип лица европейский, рост около 180-185 сантиметров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

На нем возможно серые штаны, такого же цвета кофта с капюшоном, черная безрукавка на молнии и белые кроссовки. У подозреваемого есть усы, он носит очки для зрения в металлической оправе, на шее - последствия перенесенной ОСПЫ.

Если вы располагаете какой-либо информацией о личности или местонахождении мужчины, то сообщите об этом телефонам: 8-965-459-19-10, 8-861-255-78-66, 8-928-467-67-67 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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