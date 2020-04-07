2020-04-07T13:50:40+03:00
Происшествия

На Кубани бывший замначальника ГИБДД обвиняется во взяточничестве

За деньги мужчина обещал своим подчиненным покровительство по службе
Александра ПОДУШКО
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На Кубани бывший замначальника ГИБДД обвиняется во взяточничествеНа Кубани бывший замначальника ГИБДД обвиняется во взяточничествеФото: Архив "КП"
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Бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД ОМВД по Красноармейскому району обвиняют в пятнадцати эпизодах получения взяток в крупном и значительном размерах (пп.«в» ч.5 ст.290, ч.2 ст.290, ч.1 ст.290 УК РФ).

С 18 января 2017 по 30 июля 2018 года мужчина сообщил находящимся в его подчинении пятнадцати инспекторам о необходимости передавать ему взятки. За это он обещал им покровительство и попустительство по службе. Полицейский пригрозил им, что в случае отказа, он лишит их премий и возможности продвижения по службе, вплоть до увольнения.

Инспекторы согласились с его требованиями. На расчетные счета банковских карт заместителя начальника отдела ГИБДД с января 2017 по июль 2018 года перечислили 1,5 миллиона рублей. Данный факт выявили оперативные сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по краю.

- Мужчину на время следствия заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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