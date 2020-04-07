В Новороссийск прибудет учебный парусник «Крузенштерн», который не пустили в Израиль из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T14:15:29+03:00

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Учебный барк вынужденно свернул с намеченного пути из-за коронавируса – в Израиле и Марокко моряков не ждут, границы стран закрыты. Поэтому морпорт Новороссийска примет судно на временную стоянку.

- С 1 по 4 апреля моряки находились в испанском порту Лас-Пальмас, - сообщается на официальном сайте экспедиции. – Экипаж и курсантский состав с судна не сходили, на борт приняли 400 тонн топлива, продовольствие и питьевую воду.

Там же отмечают, что экипаж принимает все меры предосторожности. В загрузке продуктов питания принимало минимальное количество человек, все обрабатывалось антибактериальным средством.

4 апреля «Крузенштерн» отошел от испанских берегов, теперь его ждет черноморское побережье.

- В связи с введением в некоторых странах карантина из-за распространения коронавируса из маршрута плавания судна исключены заходы в порты Марокко и Израиля, - поясняют на сайте экспедиции.

Как долго моряки пробудут на стоянке в Новороссийске, не сообщается. Отметим, что экспедиция парусников Росрыболовства посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспедиция посвящена юбилейным датам. Фото: Валерий Притченко.

ИСТОЧНИК KP.RU