2020-04-07T14:23:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Биохакер Станислав Полозов о коронавирусе: В каждом регионе он изменяется по-своему

Молекулярный биолог рассказал об опасности коронавируса
Владислав КЛИМОВ
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Прививка действительно не будет лечить от коронавируса, но поможет легко его переноситьПрививка действительно не будет лечить от коронавируса, но поможет легко его переноситьФото: REUTERS
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Коронавирус, который заставил сидеть дома несколько миллиардов человек, опасен длинным инкубационным периодом, симптомы у его носителей могут не проявляться в течение 14 дней. Кроме того, он имеет необычный способ распространения в организме. В этом главные отличия коронавируса от уже известных заболеваний.

- Он взаимодействует с ферментом давления человека, то есть пытается «притворяться» гормоном, участвующим в регуляции давления. Поэтому в первую очередь страдают люди с гипертонией, лишним весом, диабетики. У них – повышенное количество этих рецепторов, - рассказал сайту kp.ru молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов.

Специалист отмечает, что до сих пор неизвестно, какими последствиями грозит вирус для тех, кто смог вылечиться. Не исключено, что может развиваться аутоиммунный конфликт.

По словам Станислава Полозова, коронавирус способен быстро меняться. Количество штаммов может достигать сотен.

- Помимо его мимикрии под наши собственные белки, он очень быстро мутирует. Передо мной – древо его мутаций, там уже сотни штаммов. И в каждом регионе он изменяется по-своему. И в этом еще одна опасность вируса, - добавил биолог.

Однако вакцина, над которой сейчас работают ученые, сможет помочь многим легче переносить болезнь, уверен Полозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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