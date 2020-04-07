2020-04-07T16:32:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Пять человек, прилетевших в Краснодар из Санкт-Петербурга, попали на карантин в обсерватор

Там они проведут 14 дней [подкаст]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Аэропорт КраснодарФото: Аэропорт Краснодар
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С 7 апреля все прибывшие в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны самоизолироваться на 14 дней. Часть пассажиров уже попала в обсерватор, организованный в гостинице «Платан».

- В пункте обсервации останутся пятеро человек – жители Республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Дагестан. Их на специальном автобусе перевезли из аэропорта в обсерватор, - сообщили в администрации Краснодара.

Кроме них, в гостинице находится пассажир московского рейса из Адыгеи.

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После прилета у всех пассажиров измеряют температуру и берут анализ, после чего выдают уведомления о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Остальные пассажиры приняли решение о домашней самоизоляции по месту жительства.

- Сотрудники Роспотребнадзора проверяют данные в анкете и в паспортах и вручают каждому пассажиру постановление о самоизоляции. Пассажирам, которые не имеют возможности по прибытию в Краснодарский край соблюдать режим самоизоляции, предлагают пройти в специальный автобус, ожидающий на привокзальной площади, для дальнейшей транспортировки в обсерватор, - рассказали в пресс-службе аэропорта Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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