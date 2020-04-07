Пять человек, прилетевших в Краснодар из Санкт-Петербурга, попали на карантин в обсерватор
С 7 апреля все прибывшие в аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика из Москвы и Санкт-Петербурга обязаны самоизолироваться на 14 дней. Часть пассажиров уже попала в обсерватор, организованный в гостинице «Платан».
- В пункте обсервации останутся пятеро человек – жители Республик Адыгея, Кабардино-Балкария и Дагестан. Их на специальном автобусе перевезли из аэропорта в обсерватор, - сообщили в администрации Краснодара.
Кроме них, в гостинице находится пассажир московского рейса из Адыгеи.
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После прилета у всех пассажиров измеряют температуру и берут анализ, после чего выдают уведомления о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Остальные пассажиры приняли решение о домашней самоизоляции по месту жительства.
- Сотрудники Роспотребнадзора проверяют данные в анкете и в паспортах и вручают каждому пассажиру постановление о самоизоляции. Пассажирам, которые не имеют возможности по прибытию в Краснодарский край соблюдать режим самоизоляции, предлагают пройти в специальный автобус, ожидающий на привокзальной площади, для дальнейшей транспортировки в обсерватор, - рассказали в пресс-службе аэропорта Краснодар.
ИСТОЧНИК KP.RU
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