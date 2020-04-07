2020-04-07T17:44:59+03:00
Происшествия

Женщина рассказала про диагноз ВИЧ у своей коллеги, которая 10 лет хранила тайну

Мать 4-рых детей из Краснодарского края теперь боится увольнения
Ева МУР@kp_kuban
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Женщина написала заявление в полициюЖенщина написала заявление в полицию
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Настоящая драма развернулась в одном из районов Краснодарского края. Коллега по работе случайно узнала, что 33-летняя Светлана Т. серьезно больна. Иногда достаточно иметь подругу из числа младшего медперсонала станичной больницы, чтобы знать обо всех скелетах в шкафах. Тут же новость про "СПИД-больную" из их числа от нее узнал весь коллектив.

Положительный диагноз ВИЧ Светлане поставили 10 лет назад. Для молодой девушки это стало трагедией. Все эти годы она тщательно скрывала положительный статус ото всех. Но наведываться в больницу приходилось часто. Без необходимой противовирусной терапии женщина может погибнуть даже от банальной простуды.

- Я работаю на сельхозпроизводстве. Теперь боюсь, что со мной разорвут трудовой договор. Все считают, что я заразная, она всем рассказала, что я болею СПИДом, - рассказала женщина полицейским, попросив наказать свою сотрудницу по всей строгости законодательства за выдачу врачебной тайны.

Надо сказать, женщина, которая может лишиться работы из-за болтливости своей коллеги, воспитывает четверых детей.

Правоохранители назначили проверку по заявлению. Если будет установлено, что утечка данных Светланы произошла из лечебного учреждения, медперсонал могут привлечь к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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