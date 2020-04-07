2020-04-07T16:11:16+03:00
Общество

В Сочи начали строить новый водовод через реку Кудепста

Старая конструкция трубы была неудачной и приводила к затоплениям в поселке
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы МУП "Водоканал"Фото пресс-службы МУП "Водоканал"
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Муниципальный Водоканал в Сочи приступил к работам по переносу конструкций мостового перехода водопровода через реку Кудепсту в Хостинском районе курорта.

Прежняя конструкция, построенная в 2013 году, затрудняет пропуск воды в реке во время ее нередких разливов, что приводит к подтоплениям на территории поселка.

Новая технология позволит пустить под руслом реки две трубы диаметром 800 мм. Новые трубы из высокопрочного чугуна сделаны в Германии и имеют гарантию эксплуатации на 100 лет.

- Строители приступили к первому этапу работ – установке свай для камеры переключения, которая будет располагаться на глубине восьми метров, — говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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