Ураганный ветер и заморозки: На Краснодарский край надвигается шторм
На Краснодарский край надвигается шторм, который принесет в регион резкое усиление ветра уже во вторник 7 апреля. Стихия будет бушевать на Черноморском побережье на участке от Анапы до Туапсе, сила ветра здесь может достигать 25 метров в секунду, а в Новороссийске – 28.
- На территории муниципальных образований Темрюкский, Туапсинский районы, городов Анапа, Геленджик, Новороссийск прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В это же время в горных районах выше 2500 метров все еще лавиноопасно. После сильного ветра в Краснодарском крае похолодает, заморозки возможны на всей территории, за исключением Сочи.
- 9-10 апреля ожидаются заморозки (температура ночью -6…-1), - сообщают в Гидрометцентре России.
Спасатели напоминают, что в случае ЧС следует звонить по номеру 010 с мобильного телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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