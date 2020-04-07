Ураганный ветер и заморозки: На Краснодарский край надвигается шторм

7 Апр 2020 2020-04-07T16:54:20+03:00

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На Краснодарский край надвигается шторм, который принесет в регион резкое усиление ветра уже во вторник 7 апреля. Стихия будет бушевать на Черноморском побережье на участке от Анапы до Туапсе, сила ветра здесь может достигать 25 метров в секунду, а в Новороссийске – 28.

- На территории муниципальных образований Темрюкский, Туапсинский районы, городов Анапа, Геленджик, Новороссийск прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В это же время в горных районах выше 2500 метров все еще лавиноопасно. После сильного ветра в Краснодарском крае похолодает, заморозки возможны на всей территории, за исключением Сочи.

- 9-10 апреля ожидаются заморозки (температура ночью -6…-1), - сообщают в Гидрометцентре России.

Спасатели напоминают, что в случае ЧС следует звонить по номеру 010 с мобильного телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU