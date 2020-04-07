2020-04-07T17:27:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Имя ему Covid: В краснодарском сафари-парке новорожденного лемура назвали в честь коронавируса

От малыша отказалась мать, но его выкормили сотрудники зоопарка
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: Сафари-Парк КраснодараФото: Сафари-Парк Краснодара
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В краснодарском сафари-парке родился Covid. Такое имя дали маленькому кошачьему лемуру, который появился на свет в воскресенье.

- К сожалению, мама отказалась от него, но мы его сами выкормили. Мы его назвали, Covid, в честь времени, в которое он родился, - пояснили в сафари-парке Краснодара.

Малыш лемур, который родился во время пандемии, чувствует себя хорошо и будет расти в Краснодаре. Карантин, введенный в городе, на его рационе никак не сказался. После того, как лемур вырастет, он может отправиться в другой зоопарк по решению международной ассоциации.

Кошачьи лемуры находятся под угрозой вымирания из-за разрушения естественной среды обитания. Зоопарки играют важную роль в сохранении вида.

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В краснодарском Сафари-парке родился лемур по имени Covid
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ИСТОЧНИК KP.RU

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