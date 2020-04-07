Имя ему Covid: В краснодарском сафари-парке новорожденного лемура назвали в честь коронавируса
В краснодарском сафари-парке родился Covid. Такое имя дали маленькому кошачьему лемуру, который появился на свет в воскресенье.
- К сожалению, мама отказалась от него, но мы его сами выкормили. Мы его назвали, Covid, в честь времени, в которое он родился, - пояснили в сафари-парке Краснодара.
Малыш лемур, который родился во время пандемии, чувствует себя хорошо и будет расти в Краснодаре. Карантин, введенный в городе, на его рационе никак не сказался. После того, как лемур вырастет, он может отправиться в другой зоопарк по решению международной ассоциации.
Кошачьи лемуры находятся под угрозой вымирания из-за разрушения естественной среды обитания. Зоопарки играют важную роль в сохранении вида.
ИСТОЧНИК KP.RU
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