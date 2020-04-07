В Сочи закрывается госграница РФ с Абхазией

7 Апр 2020 2020-04-07T17:28:11+03:00

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Абхазия с 8 апреля закрывает въезд в республику всех граждан через пункты пропуска на абхазо-российской границе в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Однако, есть и исключения . Пересекать границу республики смогут работники дипломатических учреждений иностранных государств, имеющих аккредитацию в Абхазии, пограничники из состава ФСБ России в Абхазии и Объединенной российской военной базы, а также водители машин, работающих на международных грузовых перевозках.

"Службе государственной безопасности Республики Абхазия и Государственному таможенному комитету Республики Абхазия обеспечить исполнение требований, установленных пунктом 1 настоящего Распоряжения. ", - говорится в сообщении на сайте президента Абхазии.

ИСТОЧНИК KP.RU