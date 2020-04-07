Мэр Сочи встретился с волонтерами, помогающими горожанам во время самоизоляции
Алексей Копайгородский посетил Сочинский медицинский колледж. Здесь находится штаб по оказанию помощи жителям города, испытывающим трудности в период самоизоляции.
- Я благодарен каждому из ребят за их ежедневный труд и неравнодушие. Сегодня все городские службы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вместе мы сможем преодолеть сложившуюся ситуацию как можно скорее, - подчеркнул мэр.
Молодые волонтёры-медики активно оказывают адресную помощь пожилым сочинцам На данный момент волонтёры оказали адресную помощь более 180 сочинцам. Студенты доставляют в квартиры лекарства и продукты.
В волонтёрском штабе ежедневно дежурят более 20 молодых людей, каждый из которых прошёл специальное обучение по работе с жителями в условиях карантина.
Еще почти 300 человек находятся в резерве. Если число заявок вырастет, эти молодые люди также смогут помогать нуждающимся жителям курорта. Обратиться за помощью жители Сочи могут по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11, либо оставив заявку на сайте МыВместе2020.рф.
ИСТОЧНИК KP.RU