Мэр Сочи встретился с волонтерами, помогающими горожанам во время самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T17:44:13+03:00

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Алексей Копайгородский посетил Сочинский медицинский колледж. Здесь находится штаб по оказанию помощи жителям города, испытывающим трудности в период самоизоляции.

- Я благодарен каждому из ребят за их ежедневный труд и неравнодушие. Сегодня все городские службы направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Вместе мы сможем преодолеть сложившуюся ситуацию как можно скорее, - подчеркнул мэр.

Молодые волонтёры-медики активно оказывают адресную помощь пожилым сочинцам На данный момент волонтёры оказали адресную помощь более 180 сочинцам. Студенты доставляют в квартиры лекарства и продукты.

В волонтёрском штабе ежедневно дежурят более 20 молодых людей, каждый из которых прошёл специальное обучение по работе с жителями в условиях карантина.

Еще почти 300 человек находятся в резерве. Если число заявок вырастет, эти молодые люди также смогут помогать нуждающимся жителям курорта. Обратиться за помощью жители Сочи могут по телефону горячей линии: 8-800-200-34-11, либо оставив заявку на сайте МыВместе2020.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU