ВТБ разработал программу поддержки физических и юридических лиц
Речь идет о клиентах, пострадавших от ограничений в режиме карантина
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ВТБ не останавливает выдачу кредитов в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса.
- Мы продолжаем работу как с физическими, так и юридическими лицами во всех сегментах, прикладывая максимальные усилия для поддержки действующих заемщиков через специальные программы. Обеспечение их безопасного и комфортного обслуживания своих долговых обязательств является приоритетом в работе банка, - сообщает пресс-служба банка ВТБ.
ИСТОЧНИК KP.RU