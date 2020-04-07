ВТБ разработал программу поддержки физических и юридических лиц

7 Апр 2020 2020-04-07T18:14:45+03:00

Речь идет о клиентах, пострадавших от ограничений в режиме карантина

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ВТБ не останавливает выдачу кредитов в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса.

- Мы продолжаем работу как с физическими, так и юридическими лицами во всех сегментах, прикладывая максимальные усилия для поддержки действующих заемщиков через специальные программы. Обеспечение их безопасного и комфортного обслуживания своих долговых обязательств является приоритетом в работе банка, - сообщает пресс-служба банка ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU