Депутаты ЗСК предложили предоставить субсидии предприятиям курортной отрасли

7 Апр 2020 2020-04-07T21:07:13+03:00

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Депутаты ЗСК обсудили вопрос для включения в повестку Совета законодателей России, который планируется провести в Санкт-Петербурге. Кубанские парламентарии предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход для некоторых видов деятельности.

Еще один вопрос касался организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение школьных пищеблоков соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами.

Законодательным Собранием подготовлен проект федерального закона по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Документом предлагается не распространять ограничение по количеству квартир, предоставляемых детям-сиротам в многоквартирном доме, на населенные пункты с количеством населения менее 75 тысяч человек, - сообщают в пресс-службе ЗСК.

Кроме того, депутаты обеспокоены перспективами курортной сферы, которая приостановила работу до 1 июня. В ЗСК предложили поддержать предприятия, а именно сохранить все ранее заключенные государственные контракты на приобретение путевок, предоставить налоговые льготы и выделить господдержку.

- Если мы не будем субсидировать эту сферу деятельности, она не сможет устоять в столь сложных условиях. Аналогичная господдержка осуществлялась и ранее. Тогда, в советский период никто не задумывался, как выживает отрасль при символических ценах на путевки. Поэтому сегодня наша задача не только обеспечить оздоровление подрастающего поколения, но и поддержать важную отрасль кубанской экономики - подытожил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU