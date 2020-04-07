Депутаты ЗСК предложили предоставить субсидии предприятиям курортной отрасли
Депутаты ЗСК обсудили вопрос для включения в повестку Совета законодателей России, который планируется провести в Санкт-Петербурге. Кубанские парламентарии предлагают продлить действие единого налога на вмененный доход для некоторых видов деятельности.
Еще один вопрос касался организации бесплатного здорового горячего питания, в том числе оснащение школьных пищеблоков соответствующим оборудованием, а также снабжение качественными продуктами.
Законодательным Собранием подготовлен проект федерального закона по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Документом предлагается не распространять ограничение по количеству квартир, предоставляемых детям-сиротам в многоквартирном доме, на населенные пункты с количеством населения менее 75 тысяч человек, - сообщают в пресс-службе ЗСК.
Кроме того, депутаты обеспокоены перспективами курортной сферы, которая приостановила работу до 1 июня. В ЗСК предложили поддержать предприятия, а именно сохранить все ранее заключенные государственные контракты на приобретение путевок, предоставить налоговые льготы и выделить господдержку.
- Если мы не будем субсидировать эту сферу деятельности, она не сможет устоять в столь сложных условиях. Аналогичная господдержка осуществлялась и ранее. Тогда, в советский период никто не задумывался, как выживает отрасль при символических ценах на путевки. Поэтому сегодня наша задача не только обеспечить оздоровление подрастающего поколения, но и поддержать важную отрасль кубанской экономики - подытожил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
ИСТОЧНИК KP.RU