2020-04-07T21:43:48+03:00
Происшествия

В Геленджике порывом ветра снесло крышу здания

В ЧП никто не пострадал [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/upr.gel.goФото: instagram.com/upr.gel.go
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Происшествие случилось 7 апреля в Геленджике. С самого утра на курорте поднялся ураганный ветер. По словам очевидцев, порывы достигали 20 метров в секунду, а около моря - 22 метров в секунду.

Фото: instagram.com/upr.gel.go

Фото: instagram.com/upr.gel.go

После обеда сильным сильный ветер снес крышу со здания на улице Набережная на Тонком мысу.

Фото: instagram.com/upr.gel.go

Фото: instagram.com/upr.gel.go

- Снесло целый массив крыши со строения кооперативных гаражей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта. - Владельцы строений вызвали спасателей управления ГО и ЧС Геленджика, которые помогли поднять конструкцию и смонтировать обратно

В ЧП никто не пострадал.

Фото: instagram.com/upr.gel.go

Фото: instagram.com/upr.gel.go

Напомним, о непогоде спасатели сообщали заранее. На курорте с 6 по 7 апреля действует штормовое предупреждение.

Чтобы сильный ветер не причинил никому вреда, спасатели советуют закрыть все окна в доме, поставить машину в гараж или подальше от деревьев и шатких конструкций. Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей, а также избегать мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

В Геленджике порывом ветра снесло крышу здания Видео: ГО и ЧС по Геленджику..

ИСТОЧНИК KP.RU

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