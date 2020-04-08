В Краснодаре благоустроят вторую очередь Вишняковского сквера
В краевой столице идут подготовительные работы для благоустройства второй очереди Вишняковского сквера. Их необходимо выполнить весной, чтобы успеть завершить обновление к началу осени.
Как рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК, все рабочие получили необходимые спецпропуска, им несколько раз в день измеряют температуру. Весь процесс организован в строгом соответствии с санитарными требованиями в условиях карантина.
- На территории площадью в 9,4 тысяч квадратных метров оборудуют скейт-корт, детские и спортивные площадки, установят пять арт-объектов, высадят больше трех тысяч деревьев и кустарников, сформируют прогулочные аллеи, уличное освещение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Сейчас в Вишняковском сквере идут работы по переносу декоративного забора и подготовке участка к дальнейшему благоустройству.
ИСТОЧНИК KP.RU