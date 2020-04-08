В Сочи около 100 водителей нарушили карантин

8 Апр 2020 2020-04-08T08:27:27+03:00

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За неделю в Сочи было выписано 95 протоколов за нарушение карантина. Штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей для граждан, для юрлиц - от 200 до 500 тысяч рублей.

- Контроль за перемещением на автомобиле по городу осуществляют сотрудники дорожно-патрульной службы совместно с Росгвардией. Если у водителя при себе нет специального пропуска, полицейские составляют административные протоколы, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

- Ежедневно на улицы курорта выходят мобильные отряды. Они могут попросить жителей предъявить документ, дающий право передвижения по городу. В случае отсутствия веской причины гражданина мпривлекут к ответственности, - рассказал вице-мэр Сочи Константин Чеботарь.

ИСТОЧНИК KP.RU