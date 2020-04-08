В Новороссийске отремонтировали «победную» улицу

8 Апр 2020 2020-04-08T09:06:55+03:00

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На Кубани приводят в порядок улицы, названные в честь Победы или в память о героях ВОВ. Их обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На участке улицы имени Василия Ботылева заменили дорожное полотно, установили знаки и нанесли разметку. На это было выделено более 3 миллионов рублей.

Также в городе-герое ремонтируют улицу Мира. На объекте в этом году приведут в порядок асфальтобетонное покрытие, заменят ливневки, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

- Всего в 2020 году в Новороссийске обновят 39 объектов. На реализацию нацпроекта выделено 550 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

СПРАВКА «КП»

Василий Андреевич Ботылев – Герой Советского Союза, во время ВОВ принимал участие в обороне Севастополя, штурме и удержании Малой земли в Новороссийске. В послевоенные годы служил на Черноморском флоте, командуя экипажами боевых кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU