В Краснодаре продлят более 27 тысяч проездных на общественный транспорт

8 Апр 2020 2020-04-08T09:30:42+03:00

Они будут действительны в мае

Изменить размер текста: A A

В краевой столице из-за карантина продлят более 27 тысяч проездных на общественный транспорт. Все неиспользованные поездки будут действительны в мае.

- В Краснодаре на апрель жители приобрели 27 151 проездных: 17 988 – бумажных и 9 163 – электронных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Чтобы они не «сгорели» из-за действующих ограничительных мер, их действие продлят на май. Также все неиспользованные поездки по «Студенческой карте», «Карте школьника», «Пригородной социальной транспортной карте» на следующий месяц перенесут автоматически.

Такое решение 6 апреля принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU