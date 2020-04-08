В Краснодаре продлят более 27 тысяч проездных на общественный транспорт
В краевой столице из-за карантина продлят более 27 тысяч проездных на общественный транспорт. Все неиспользованные поездки будут действительны в мае.
- В Краснодаре на апрель жители приобрели 27 151 проездных: 17 988 – бумажных и 9 163 – электронных, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Чтобы они не «сгорели» из-за действующих ограничительных мер, их действие продлят на май. Также все неиспользованные поездки по «Студенческой карте», «Карте школьника», «Пригородной социальной транспортной карте» на следующий месяц перенесут автоматически.
Такое решение 6 апреля принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
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