8 Апр 2020 2020-04-08T09:48:52+03:00

В Курганинском районе мужчина украл у знакомого велосипед и электроинструменты Фото: Архив "КП"

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Житель Курганинского района заметил, что из его гаража пропал велосипед и электроинструменты. Ущерб составил около 35 тысяч рублей. Мужчина с заявлением обратился в полицию.

По подозрению в краже задержали 46-летнего знакомого местного жителя. Он недавно был в гостях у заявителя. Похищенное имущество правоохранители вернули законному владельцу.

- В отношении 46-летнего местного жителя завели уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре браконьер порыбачил на 30 тысяч рублей. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU