В Курганинском районе мужчина украл у знакомого велосипед и электроинструменты
Житель Курганинского района заметил, что из его гаража пропал велосипед и электроинструменты. Ущерб составил около 35 тысяч рублей. Мужчина с заявлением обратился в полицию.
По подозрению в краже задержали 46-летнего знакомого местного жителя. Он недавно был в гостях у заявителя. Похищенное имущество правоохранители вернули законному владельцу.
- В отношении 46-летнего местного жителя завели уголовное дело. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, в Краснодаре браконьер порыбачил на 30 тысяч рублей. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU