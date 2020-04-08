2020-04-08T09:56:30+03:00
Общество

Против дебошира, избившего полицейского и пограничников в Сочи, возбуждено уголовное дело

На хулиганские действия мужчину толкнул алкоголь
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Граница РФ с Абхазией. Фото Сочинской таможни.Граница РФ с Абхазией. Фото Сочинской таможни.
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Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318УК РФ в отношении 57-летнего мужчины.

Он подозревается в применении насилия, не опасного для здоровья в отношении двух контролеров пограничного контроля КПП «Адлер».

Об этом случае ранее рассказывала «КП»-Кубань».

Напомним, днем 21 марта 2020 года мужчина, в пьяном виде находился на мосту пункта пропуска «Адлер» на улице Урожайной.

К нему подошел пограничник, чтобы проверить документы. Но вместо того, чтобы показать паспорт, мужчина решил показать свою удаль и бесстрашие, и нанес пограничнику один удар рукой в плечо. Более того, попытки избить проверяющих продолжились и в служебном кабинете пропускного пункта, куда его доставили. Находясь в помещении,подозреваемый ударил в лицо другого пограничника.

Но и этого дебоширу показалось мало, и он применил насилие в отношении полицейского, прибывшего для пресечения его действий, нанеся сотруднику полиции удар рукой в область головы. - Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия,- говорится в сообщении СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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