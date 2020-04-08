В Анапе супружеская пара отсудила моральный ущерб за гибель дочери

8 Апр 2020 2020-04-08T10:10:32+03:00

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В Анапе супружеская пара выиграла судебный процесс о компенсации морального вреда из-за гибели их дочери. Они должны были получить 1 миллион на двоих. Должник не торопился с исполнением судебного решения.

Тогда за работу взялись приставы. Представители закона получили информацию о том, что должник готовится вступить в наследство. И тут он попытался схитрить. Мужчина наследство не принимал. Но пристав подал заявление в суд об обращении взыскания на деньги, причитающиеся мужчине. Заявление было удовлетворено

- В результате супружеская пара получила свои деньги в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU