2020-04-08T10:42:39+03:00
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Коронавирус в Адыгее, последние новости на 8 апреля 2020: из республиканской больницы выписали второго выздоровевшего пациента

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 8 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Из республиканской больницы выписали второго выздоровевшего пациентаИз республиканской больницы выписали второго выздоровевшего пациента
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Всего на 7 апреля в Адыгее подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом. Еще один пациент был выписан из больницы.

6 апреля глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о первом выздоровевшем. А 7 апреля домой поехали еще 5 человек.

- Среди них - один пациент, выздоровевший от коронавируса, еще четыре - те, у кого инфекция не подтвердилась. Ранее у них было выявлено подозрение на коронавирус, - сообщили в министерстве здравоохранения Адыгеи.

Большая часть пациентов переносят заболевание в легкой форме, их состояние здоровья не вызывает опасений. Только у нескольких человек средняя степень тяжести заболевания, однако с положительной динамикой.

Как сообщалось, что в республике показатели заболеваемости в 1,7 раз превышают среднероссийские. Эпидемиологическая ситуация не позволяет снять некоторые ограничения.

Но малый и средний бизнес постепенно запускают. Так, в республике гражданам, у которых есть личное подсобное хозяйство, разрешено вести свою деятельность. При этом необходимо соблюдать санитарные требования. Аграрии могут осуществлять выгон скота на пастбища, вывозить пасеки, обрабатывать земельные участки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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