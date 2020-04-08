Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае: Больше всего заболевших – в Краснодаре
На Кубани по состоянию на утро 8 апреля находится 61 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Опубликована карта распространения коронавируса в Краснодарском крае. На ней видно, что больше всего заболевших зафиксировано в Краснодаре – 23 человека.
На втором месте по заболеваемости коронавирусом – Сочи, где проходят лечение 15 пациентов, еще девять – в Геленджике, шесть положительных анализов взяты в Лабинске, три в Новороссийске и два в Приморско-Ахтарске.
Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае
По одному случаю коронавируса зафиксировано в Кореновске, Курганинске и станице Отрадной.
Большинство случаев завозные, больные приехали из Италии, Армении, Швейцарии, Румынии, ОАЭ, Кубы, США, Испании, Франции, Нидерландов, Ирана, Германии, Чехии, Великобритания, Турции, Бразилии, Мексики, Таиланда.
7 апреля стало известно, что на Кубани скончался первый пациент с диагностированным коронавирусом, это 45-летний мужчина из Лабинска. На Кубани на базе районных больниц разворачивают сеть госпиталей для больных коронавирусом, подготовлено 3339 коек.
Госпиталями для зараженных коронавирусом станут городская больница №3 в Краснодаре, больницы в Горячем Ключе, Лабинске, Тихорецке, Крымске, Сочи, Усть-Лабинске, Красноармейском и Ленинградском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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