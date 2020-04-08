На Кубани учителя сельских школ повышают квалификацию в онлайн-формате
В Краснодарском крае участниками программы «Гибкие компетенции в проектной деятельности» стали педагоги школ, где в новом учебном году откроются «Точки роста».
- Курсы повышения квалификации проводятся в онлайн-формате с 6 апреля по 30 июня на специальной платформе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Педагоги освоят технологии проектной работы, групповые формы обучения в коворкингах, методы создания межпредметных проектов и сопровождения команды на разных этапах работы.
«Точки роста» открывают в сельских школах в рамках нацпроекта «Образование». В прошлом году на Кубани создали 153 центра, в новом учебном году планируется сделать еще 42 центра в 24 муниципальных образованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU