2020-04-08T11:04:03+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 апреля 2020: в регионе подтверждены 24 новых случая заболевания

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 апреля 2020 года
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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8 апреля в Краснодарском крае подтвердили 24 новых случая заболевания COVID-19. 23 человека ранее контактировали с зараженными, один приехал из Армении.

– Двадцать новых зараженных зафиксированы в Туапсе, еще два в Кореновске и один в Сочи. Возраст пациентов от 24 до 78 лет, – сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

На 8 апреля в крае всего подтвердилось 85 случаев COVID-19. Один мужчина скончался накануне в Лабинской ЦРБ. Четыре пациента в тяжелом состоянии – два в СКИБ, один в инфекционной больнице №2 в Сочи и один в медучреждении Новороссийска. Теперь коронавирусом заболевают все больше молодых людей.

13 пациентов от госпитализации отказались. Они самоизолированы дома в удовлетворительном состоянии. Выздоровели и выписаны 15 человек.

На Кубани провели 17201 лабораторное исследование. На 8 апреля к медикам обратились 706 человек с подозрением на новую инфекцию, в том числе 124 ребенка. В стационарах – 272 человека, из них 70 детей. На домашнем карантине - 5418 кубанцев.

В обсерваторах размещены 103 человека – 31 в Краснодаре, 72 в Сочи. Их состояние удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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