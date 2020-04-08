В Краснодарском крае тушат четыре природных пожара

8 Апр 2020 2020-04-08T11:35:39+03:00

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На территории Краснодарского края спасатели тушат четыре природных пожара – в Туапсинском районе - 3, в Сочи – 1.

За сутки ликвидировал 5 возгораний: в Сочи, на территории Туапсинского, Небугского, Горячеключевского лесничеств. Еще один пожар потушили 8 апреля в поселке Новосодовом.

Фото: ГУ МЧС по краю

- Всего к ликвидации привлечено от РСЧС 486 человек и 65 единиц техники, в том числе от МЧС России - 182 человек личного состава и 28 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Авиация МЧС России приступила к тушению пожара в Туапсинском районе, а именно вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Ликвидация возгораний затруднена сложным рельефом местности и сильным ветром.

Фото: ГУ МЧС по краю

В Туапсинском районе для органов управления и сил муниципального звена РСЧС введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Здесь работает оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU