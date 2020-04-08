В Краснодарском крае тушат четыре природных пожара
На территории Краснодарского края спасатели тушат четыре природных пожара – в Туапсинском районе - 3, в Сочи – 1.
За сутки ликвидировал 5 возгораний: в Сочи, на территории Туапсинского, Небугского, Горячеключевского лесничеств. Еще один пожар потушили 8 апреля в поселке Новосодовом.
Фото: ГУ МЧС по краю
- Всего к ликвидации привлечено от РСЧС 486 человек и 65 единиц техники, в том числе от МЧС России - 182 человек личного состава и 28 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Авиация МЧС России приступила к тушению пожара в Туапсинском районе, а именно вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Ликвидация возгораний затруднена сложным рельефом местности и сильным ветром.
Фото: ГУ МЧС по краю
В Туапсинском районе для органов управления и сил муниципального звена РСЧС введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Здесь работает оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU