2020-04-08T11:35:39+03:00
Происшествия

В Краснодарском крае тушат четыре природных пожара

Ликвидация возгораний затруднена сложным рельефом местности и сильным ветром [фото]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
Изменить размер текста:

На территории Краснодарского края спасатели тушат четыре природных пожара – в Туапсинском районе - 3, в Сочи – 1.

За сутки ликвидировал 5 возгораний: в Сочи, на территории Туапсинского, Небугского, Горячеключевского лесничеств. Еще один пожар потушили 8 апреля в поселке Новосодовом.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

- Всего к ликвидации привлечено от РСЧС 486 человек и 65 единиц техники, в том числе от МЧС России - 182 человек личного состава и 28 единиц техники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Авиация МЧС России приступила к тушению пожара в Туапсинском районе, а именно вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Ликвидация возгораний затруднена сложным рельефом местности и сильным ветром.

Фото: ГУ МЧС по краю

Фото: ГУ МЧС по краю

В Туапсинском районе для органов управления и сил муниципального звена РСЧС введен режим функционирования чрезвычайной ситуации. Здесь работает оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
При въезде в Краснодар у водителей проверят подлинность пропусков по электронной базе данных
В Краснодарском крае тушат четыре природных пожара
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 апреля 2020: в регионе подтверждены 24 новых случая заболевания
На Кубани учителя сельских школ повышают квалификацию в онлайн-формате
Карта распространения коронавируса в Краснодарском крае: Больше всего заболевших – в Краснодаре
Коронавирус в Адыгее, последние новости на 8 апреля 2020: из республиканской больницы выписали второго выздоровевшего пациента
В Анапе супружеская пара отсудила моральный ущерб за гибель дочери
Против дебошира, избившего полицейского и пограничников в Сочи, возбуждено уголовное дело
В Курганинском районе мужчина украл у знакомого велосипед и электроинструменты
В Краснодаре продлят более 27 тысяч проездных на общественный транспорт
В Краснодаре браконьер порыбачил на 30 тысяч рублей
В Новороссийске отремонтировали «победную» улицу
В Сочи около 100 водителей нарушили карантин
В Краснодаре благоустроят вторую очередь Вишняковского сквера
В обсерватор Краснодара отправили еще троих человек, прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга
Появились подробности о первом летальном случае от коронавируса в Краснодарском крае
В Геленджике порывом ветра снесло крышу здания
МегаФон запустил курсы подготовки жителей Кубани и Адыгеи к ЕГЭ
Депутаты ЗСК предложили предоставить субсидии предприятиям курортной отрасли
ВТБ разработал программу поддержки физических и юридических лиц