При въезде в Краснодар у водителей проверят подлинность пропусков по электронной базе данных

8 Апр 2020 2020-04-08T12:45:20+03:00

Теперь с 6 утра на постах будут дежурить сотрудники администрации

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На Кубани пополняется электронный реестр по всем выданным пропускам. Теперь с помощью единой базы данных сотрудники администрации краевого центра будут проверять водителей, въезжающих в Краснодар.

- Уже с сегодняшнего дня, 8 апреля, с полицейскими ежедневно будут дежурить представители мэрии города. Такое поручение дал глава краевого центра Евгений Первышов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Будем выявлять нарушителей и проверять подлинность пропусков, которые используют водители, въезжающие в Краснодар, - сказал первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

Заступать на дежурство сотрудники администрации будут ежедневно в 06:00 - пока действует карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU