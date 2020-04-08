В Абинске руководитель строительной фирмы украл у женщины 1,5 миллиона рублей

8 Апр 2020 2020-04-08T12:25:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Абинска стала жертвой мошенника. Она подписала договор с директором фирмы о предоставлении услуг по строительству жилого дома и покупки земельного участка. Она передала ему 1,5 миллиона рублей. Но мужчина взятые на себя обязательства не выполнил. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя. Выяснилось, что подозреваемый распорядился деньгами по своему усмотрению.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до 10 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU