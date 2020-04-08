8 Апр 2020 2020-04-08T13:21:08+03:00

В Усть-Лабинском районе мужчина убил пьяную сожительницу, которая оскорбила его Фото: Архив "КП"

Он сильно избил ее, а женщина вовремя не обратилась за помощью

Изменить размер текста: A A

Инцидент между сожителям произошел на улице Гагарина в Усть-Лабинском районе 29 марта.

Когда мужчина вернулся домой с работы, женщина была пьяна. Это не понравилось местному жителю, он стал предъявлять претензии сожительнице. В ответ женщина начала оскорблять его.

Словесная перепалка переросла в драку. Мужчина избил женщину. После этого сожители легли спать. На следующий день потерпевшей стало хуже, но к медикам за помощью она не обратилась.

Днем 1 апреля, когда фигурант вернулся с работы, он обнаружил, что женщина мертва. Обвиняемый вызвал скорую.

- Мужчина задержан. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU