2020-04-08T13:41:55+03:00
Общество

Энрике Иглесиас перенес на год дату концерта в Сочи

Организаторы выступления сделали это по соображениям безопасности
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото Peopletalk.ruФото Peopletalk.ru
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Организаторы концертов известного испанского певца Энрике Иглесиаса сообщили о переносе концертов артиста в Сочи и Москве.

- Из-за особой ситуации в здравоохранении, вызванной вспышкой COVID-19 и преследуя цель провести шоу на высшем уровне, концерты Энрике Иглесиаса в Москве и Сочи, запланированные на 30 мая и 1 июня будут перенесены на те же даты в 2021 году,- говорится в сообщении организаторов выступления — группы компаний SAV Entertainment.

Как отмечают организаторы концерт в Сочи пройдет через год на той же площадке — во Дворце спорта “Большой” . Все ранее приобретенные билеты будут действительны.

В сообщении особо подчеркивается, что Энрике Иглесиас и его менеджмент сожалеют о причиненных неудобствах. Однако артисты осознают, что безопасность посетителей концертов намного важнее.

СПРАВКА КП: 44-летний Энрике Иглесиас - самый известный из представителей латиноамериканской музыки в мире. В его коллекции много статуэток «Грэмми» и «American Music Awards».

За свою карьеру Энрике выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов, которые 116 раз становились платиновыми, 227 золотыми, а общий объём продаж составляет 100 млн пластинок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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