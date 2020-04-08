ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает не копить долги и разъясняет, как оплатить быстро и удобно за свет онлайн!

8 Апр 2020 2020-04-08T14:19:26+03:00

Компания напоминает своим клиентам, что в целях недопущения роста задолженности необходимо своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию

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В связи со сложившейся ситуацией в регионе и объявленным карантином, в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также введенным пропускным режимом ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает своим клиентам, что в целях недопущения роста задолженности необходимо своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию.

Узнать сумму для оплаты, не дожидаясь получения квитанции, можно:

8 (800) 775-44-23, продиктовав лицевой счет.

Компания предлагает оплатить счет без комиссии, не выходя из дома, любым удобным способом:

Мы рекомендуем представителям старшего поколения обратиться к своим близким родственникам, они помогут оплатить электроэнергию или задать вопрос специалисту компании через сервис обратной связи «Напишите нам», в личном кабинете или мобильном приложении на странице «Обращение в компанию».

Не копите долги, ведь неплатежи лишь приведут к росту задолженности. Своевременный платеж — гарантия надежного энергоснабжения региона!

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов и 55 ЦОКов. Общество обслуживает более 55 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,23 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2019 года составил 13,9 млрд кВт*ч.

ИСТОЧНИК KP.RU