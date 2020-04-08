2020-04-08T14:19:26+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает не копить долги и разъясняет, как оплатить быстро и удобно за свет онлайн!

Компания напоминает своим клиентам, что в целях недопущения роста задолженности необходимо своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию
Иван Егоров
Поделиться:
Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».Фото: ПАО «ТНС энерго Кубань».
Изменить размер текста:

В связи со сложившейся ситуацией в регионе и объявленным карантином, в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, а также введенным пропускным режимом ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает своим клиентам, что в целях недопущения роста задолженности необходимо своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию.

Узнать сумму для оплаты, не дожидаясь получения квитанции, можно:

8 (800) 775-44-23, продиктовав лицевой счет.

Компания предлагает оплатить счет без комиссии, не выходя из дома, любым удобным способом:

Мы рекомендуем представителям старшего поколения обратиться к своим близким родственникам, они помогут оплатить электроэнергию или задать вопрос специалисту компании через сервис обратной связи «Напишите нам», в личном кабинете или мобильном приложении на странице «Обращение в компанию».

Не копите долги, ведь неплатежи лишь приведут к росту задолженности. Своевременный платеж — гарантия надежного энергоснабжения региона!

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Кубань» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, осуществляет энергоснабжение потребителей, приобретая электрическую энергию с оптового и розничных рынков электроэнергии. В состав компании входят 7 филиалов и 55 ЦОКов. Общество обслуживает более 55 тыс. потребителей — юридических лиц и более 1 млн 400 тыс. бытовых клиентов, что составляет 57,23 % рынка сбыта электроэнергии в регионе. Объем полезного отпуска электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2019 года составил 13,9 млрд кВт*ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Абоненты МТС смогут разговаривать дольше
«Закрой свой ротовирус»: Жители Сочи зло подшутили над соседкой
На Кубани отремонтировали старинную 165-летнюю деревянную церковь
Посмотрел на продукты и достал нож: на Кубани мужчина угрожал продавцу
В Тимашевском районе мужчина вырубил целую лесопосадку ценных пород деревьев
МегаФон представил обновленный сервис для учета земельных участков на Кубани и в Адыгее
Чиновники Северского района рассекали на служебных авто по своим делам
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает не копить долги и разъясняет, как оплатить быстро и удобно за свет онлайн!
На Кубани запустили платформу для проверки пропусков на подлинность
Энрике Иглесиас перенес на год дату концерта в Сочи
Кубанские полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Усть-Лабинском районе мужчина убил пьяную сожительницу, которая оскорбила его
В Краснодаре горят торговые павильоны на улице Стасова
В Абинске руководитель строительной фирмы украл у женщины 1,5 миллиона рублей
«Лидер самоизоляции»: жители Сочи строже всех в крае соблюдают карантинные меры
В Динском районе водитель «ГАЗели» въехал в забор дома