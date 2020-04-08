Чиновники Северского района рассекали на служебных авто по своим делам

8 Апр 2020 2020-04-08T14:43:12+03:00

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Прокуратура Северского района решила проверить местных чиновников на самоуправство. Сотрудники изучили данные, полученные с камер фотофиксации передвижения машин. Оказалось, что главы Азовского и Григорьевского сельских поселений использовали казенный транспорт в личных целях без служебной необходимости.

- В ходе проверки установлено, что чиновники выезжали в выходные и праздничные дни за пределы района, а также ездили по муниципальному образованию, - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры региона.

По этим фактам в отношении фигурантов ведомство возбудило дела об административных правонарушениях. По статье КоАП «Самоуправство» должностные лица оштрафованы. Кроме того, прокурор района вынес им представления.

ИСТОЧНИК KP.RU