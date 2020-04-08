В Тимашевском районе мужчина вырубил целую лесопосадку ценных пород деревьев

8 Апр 2020 2020-04-08T15:16:40+03:00

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Житель соседней с Тимашевским районом станицы Динской повадился в местный «лес» по дрова ходить. Это рядом с хутором Кубанец. В декабре прошлого года он расчищал от многолетних зарослей посадку. Однако увлекся и пошел не по плану – стал рубить все подряд.

К своим делам злоумышленник привлек посторонних лесорубов, которые и не догадывались о незаконных действиях. Под топор пошли и ценные породы деревьев – ясень, белая акация и дуб, сообщает газета «Знамя труда».

- В результате противоправных действий житель Динской нанес природе ущерб в особо крупном размере. Прокурор района направил в суд исковое заявление на сумму более 44 миллионов рублей, - рассказал источнику помощник прокурора Олег Сыроватко.

Ход расследования уголовного дела районная прокуратура взяла под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU