В Тимашевском районе мужчина вырубил целую лесопосадку ценных пород деревьев
Житель соседней с Тимашевским районом станицы Динской повадился в местный «лес» по дрова ходить. Это рядом с хутором Кубанец. В декабре прошлого года он расчищал от многолетних зарослей посадку. Однако увлекся и пошел не по плану – стал рубить все подряд.
К своим делам злоумышленник привлек посторонних лесорубов, которые и не догадывались о незаконных действиях. Под топор пошли и ценные породы деревьев – ясень, белая акация и дуб, сообщает газета «Знамя труда».
- В результате противоправных действий житель Динской нанес природе ущерб в особо крупном размере. Прокурор района направил в суд исковое заявление на сумму более 44 миллионов рублей, - рассказал источнику помощник прокурора Олег Сыроватко.
Ход расследования уголовного дела районная прокуратура взяла под личный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU
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