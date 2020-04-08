Посмотрел на продукты и достал нож: на Кубани мужчина угрожал продавцу
Инцидент произошел днем 8 апреля в Абинске. Мужчина зашел в один из продуктовых магазинов. Долго выбирал, что купить, тщательно рассматривая витрины. В момент, когда оказался один на один с продавцом, он достал из кармана острый предмет, схожий с ножом, и стал угрожать.
Пока злоумышленник пытался вскрыть кассовый аппарат, продавец успел сообщить о произошедшем в полицию. На место ЧП спустя несколько минут прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали фигуранта на выходе из магазина.
- Фигурант, ранее судимый 36-летний местный житель за кражу и незаконный оборот наркотиков, передан в полицию для разбирательства, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии региона.
ИСТОЧНИК KP.RU
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