2020-04-08T16:01:49+03:00
Происшествия

Посмотрел на продукты и достал нож: на Кубани мужчина угрожал продавцу

Его задержали сотрудники Росгвардии
Виталий КАРНАУХ
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Росгвардейцы задержали злоумышленника на выходе из магазина.Росгвардейцы задержали злоумышленника на выходе из магазина.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Инцидент произошел днем 8 апреля в Абинске. Мужчина зашел в один из продуктовых магазинов. Долго выбирал, что купить, тщательно рассматривая витрины. В момент, когда оказался один на один с продавцом, он достал из кармана острый предмет, схожий с ножом, и стал угрожать.

Пока злоумышленник пытался вскрыть кассовый аппарат, продавец успел сообщить о произошедшем в полицию. На место ЧП спустя несколько минут прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали фигуранта на выходе из магазина.

- Фигурант, ранее судимый 36-летний местный житель за кражу и незаконный оборот наркотиков, передан в полицию для разбирательства, - пояснили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ Росгвардии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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