На Кубани отремонтировали старинную 165-летнюю деревянную церковь

8 Апр 2020 2020-04-08T16:24:09+03:00

Деревянная церковь в Калининской была построена в 1855 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

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На Кубани Свято-Богоявленская церковь в станице Калининской – единственный сохранившийся объект деревянного зодчества. Она построена в 1855 году. Но время, несмотря на хороший сохран объекта, все же заставило его «пошатнуться»: появились большие трещины, необходимо было менять крышу.

В Краснодарском крае действует программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан». Именно в такой проект попала духовная обитель каневчан. На поддержание состояние церкви власти региона направили 1,3 млн рублей. На эти деньги здесь заменили часть кровли и стропильной системы, провели герметизацию примыканий кровельного покрытия к стенам, фальцевых соединений, обустроили водоотвод.

- Работы вела организация, которая имеет право заниматься сохранением объектов культурного наследия, - пояснили в пресс-службе края.

Там же отметили, всего в южном регионе находится около 15 тысяч объектов культурного наследия, 80 из которых являются религиозными памятниками.

ИСТОЧНИК KP.RU