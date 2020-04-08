«Закрой свой ротовирус»: Жители Сочи зло подшутили над соседкой

8 Апр 2020 2020-04-08T17:20:53+03:00

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Инцидент произошел в доме на улице Станиславского, в Адлере. В последнее время его соседи не ладили между собой. В итоге пришлось вызывать полицию.

Заявление в правоохранительные органы написала 50-летняя жительница дома. По ее словам, когда она вышла в подъезд, то обнаружила странную записку на своей входной двери.

- Закрой свой ротовирус, устали тебя слушать, хватит учить, отстань от соседей, - написал аноним.

При этом, хулиганы обмазали клеем всю ручку двери так, что невозможно было за нее взяться.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU