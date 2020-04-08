Абоненты МТС смогут разговаривать дольше

8 Апр 2020 2020-04-08T17:31:31+03:00

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Теперь звонок по мобильному не прервется спустя час разговора. МТС сообщает о переносе автоматического разъединения при голосовом вызове на 180-ю минуту. Это сделано для удобства проведения конференц-звонков и переговоров в условиях удаленной работы.

В связи с введением режима самоизоляции по всей территории страны, в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 17 % выросло количество звонков продолжительностью более 60 минут. Более чем в два раза увеличилось число двухчасовых голосовых соединений. Вдвое чаще абоненты стали пользоваться услугой конференцсвязи.

Ранее часовое ограничение использовалось для того, чтобы при случайно незавершенном вызове абонент не тратил минуты времени и не занимал канал связи. Сегодня эта мера утратила свою актуальность. Многие предприятия и организации перешли на удаленную работу, отчего стремительно возросло количество и продолжительность звонков. В связи с этим до конца апреля МТС планирует сохранить автоматическое разъединение голосовых вызовов в мобильных сетях на 180-й минуте.

ИСТОЧНИК KP.RU