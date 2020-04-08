2020-04-08T18:14:28+03:00
Общество

В Сочи жителей предупредили об угрозе лесных пожаров

Разводить костры, сжигать сухую траву и мусор строго запрещено
Юлия БАРАНОВА
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Жителям Сочи строго запрещено разводить костры.Жителям Сочи строго запрещено разводить костры.Фото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 8 по 11 апреля высока вероятность лесных пожаров.

- Экстренные службы переведены на особый режим дежурства. Жителям Сочи строго запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор , - цитирует начальника управления гражданской обороны и защиты населения городской мэрии Вадима Снегирёва пресс-служба.

По его словам, штраф за нарушение мер пожарной безопасности до 5 тысяч рублей - для граждан, до 40 тысяч – для должностных лиц. А для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Напомним, что особый противопожарный режим действует в Сочи с 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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