Лежал на земле и трясся: на Кубани у мужчины случился приступ эпилепсии прямо на улице
Днем 8 апреля два росгвардейца – Артем Сподарь и Александр Карпачев – ехали по маршруту патрулирования в Курганинске. Когда мужчины подъехали к местному городскому парку, то увидели на одном из тротуаров лежащего мужчину. На крики он не отзывался, сотрудники Росгвардии решили подойти к нему ближе.
- Он был без сознания, весь в судорогах. По всей видимости, у него был эпилептический приступ, - рассказали в ГУ Росгвардии по региону.
Мужчины сразу же вызвали медиков, а пока те ехали к месту происшествия, сами оказали доврачебную помощь. Они перевернулся пострадавшего на бок, разжали челюсть и освободили дыхательные пути. После этих действий 45-летний местный житель пришел в себя.
Прибывшие врачи поблагодарили росгвардейцев за своевременно принятые меры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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