Лежал на земле и трясся: на Кубани у мужчины случился приступ эпилепсии прямо на улице

8 Апр 2020 2020-04-08T19:44:10+03:00

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Днем 8 апреля два росгвардейца – Артем Сподарь и Александр Карпачев – ехали по маршруту патрулирования в Курганинске. Когда мужчины подъехали к местному городскому парку, то увидели на одном из тротуаров лежащего мужчину. На крики он не отзывался, сотрудники Росгвардии решили подойти к нему ближе.

- Он был без сознания, весь в судорогах. По всей видимости, у него был эпилептический приступ, - рассказали в ГУ Росгвардии по региону.

Мужчины сразу же вызвали медиков, а пока те ехали к месту происшествия, сами оказали доврачебную помощь. Они перевернулся пострадавшего на бок, разжали челюсть и освободили дыхательные пути. После этих действий 45-летний местный житель пришел в себя.

Прибывшие врачи поблагодарили росгвардейцев за своевременно принятые меры.

ИСТОЧНИК KP.RU