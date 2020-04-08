2020-04-08T21:28:14+03:00
Происшествия

На Кубани из-за лесных пожаров ввели особый режим

Установлен четвертый класс пожароопасности
Виталий КАРНАУХ
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Особый режим действует в 42 муниципалитетах. Фото: администрация региона.Особый режим действует в 42 муниципалитетах. Фото: администрация региона.
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Власти региона приняли решение о введении особого противопожарного режима на территории 42-х районах Краснодарского края. Последние несколько дней установилась теплая и сухая погода, которая способствует распространению огня в лесах.

- По данным министерства природных ресурсов, в крае на некоторое время сохранится высокая температура воздуха и низкий уровень осадков. Большому количеству пожаров способствует и сильный ветер, в Туапсе и Геленджике он достигает 27 м/с, в Новороссийске дует со скоростью 30 м/с, - отметили в пресс-службе администрации региона.

За последние семь дней сгорели 370 га леса, а это 21 пожар, который возник по вине человека. На сегодня силами спасателей ликвидировано 19 очагов горения. Самая сложная ситуация в Туапсинском районе – там до сих пор горит лес на территории 134 га. Власти муниципалитета приняли решение о введении режима ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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