В полиции Кубани опровергли информацию о заваренной из-за коронавируса двери подъезда
Правоохранители Кубани провели мониторинг мессенджеров. Они установили, что в одной из социальных сетей граждане пересылают друг другу недостоверную информацию. Якобы дверь в подъезд в одном из домов в крае, где обнаружен заболевший коронавирусом человек, заваривается.
- Эта информация не подтвердилась. По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по краю
В полиции напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная ответственность.
Ранее полиция Кубани опровергла информацию о поквартирных обходах для проверки на коронавирус. Правоохранители сообщают, что эти сведения фейковые.
ИСТОЧНИК KP.RU
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