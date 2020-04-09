9 Апр 2020 2020-04-09T07:35:17+03:00

В полиции Кубани опровергли информацию о заваренной из-за коронавируса двери подъезда

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Правоохранители Кубани провели мониторинг мессенджеров. Они установили, что в одной из социальных сетей граждане пересылают друг другу недостоверную информацию. Якобы дверь в подъезд в одном из домов в крае, где обнаружен заболевший коронавирусом человек, заваривается.

- Эта информация не подтвердилась. По данному факту проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по краю

В полиции напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрена административная ответственность.

Ранее полиция Кубани опровергла информацию о поквартирных обходах для проверки на коронавирус. Правоохранители сообщают, что эти сведения фейковые.

ИСТОЧНИК KP.RU