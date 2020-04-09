Оперштаб Краснодарского края объяснил пребывание в больнице семьи из Новороссийска
В социальных сетях появилась информация о необоснованном содержании семьи в больнице Новороссийска. Оперативный штаб Краснодарского края объяснил ситуацию.
36-летний мужчина приехал из Чехии 16 марта и находился дома на самоизоляции под наблюдением врачей вместе с 35-летней супругой и двумя детьми 5 и 9 лет.
- Первый анализ на коронавирус у местного жителя взяли 25 марта, он дал положительный результат. Из-за этого все члены семьи были госпитализированы в инфекционную больницу Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.
Повторный забор анализов, который брали 31 марта, дал отрицательный результат. Однако, согласно предписанию краевого управления Роспотребнадзора, граждане в этом случае остаются в больнице. Третий анализ на коронавирус взяли 3 апреля. Результаты лабораторной диагностики пока не известны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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