Оперштаб Краснодарского края объяснил пребывание в больнице семьи из Новороссийска

9 Апр 2020 2020-04-09T07:57:21+03:00

Причиной этому стал первый положительный тест главы семейства на коронавирус

Причиной этому стал первый положительный тест главы семейства на коронавирус

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В социальных сетях появилась информация о необоснованном содержании семьи в больнице Новороссийска. Оперативный штаб Краснодарского края объяснил ситуацию.

36-летний мужчина приехал из Чехии 16 марта и находился дома на самоизоляции под наблюдением врачей вместе с 35-летней супругой и двумя детьми 5 и 9 лет.

- Первый анализ на коронавирус у местного жителя взяли 25 марта, он дал положительный результат. Из-за этого все члены семьи были госпитализированы в инфекционную больницу Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

Повторный забор анализов, который брали 31 марта, дал отрицательный результат. Однако, согласно предписанию краевого управления Роспотребнадзора, граждане в этом случае остаются в больнице. Третий анализ на коронавирус взяли 3 апреля. Результаты лабораторной диагностики пока не известны.

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ИСТОЧНИК KP.RU