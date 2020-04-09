В обсерватор Краснодара отправили 15 прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга

9 Апр 2020 2020-04-09T08:21:23+03:00

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Вчера, 8 апреля, в обсерватор Краснодара отправили двух пассажиров из Санкт-Петербурга и 13 человек из Москвы.

Всего в среду в Краснодар прибыли пять рейсов. В аэропорту врачи Роспотребнадзора измерили у всех пассажиров температуру специальными тепловизорами, а также взяли на анализ биоматериал. Прилетающим раздали предписания о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

По результатам проверок в обсерватор отправили 15 человек. Двое пассажиров, прибывших из северной столицы - жители Ставропольского края. 13 прилетевших из Москвы - из Республики Адыгея, Ставропольского края и Карачаево-Черкесии.

- Остальные граждане будут соблюдать обязательный режим самоизоляции дома, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, днем в гостиницу «Платан» всего направили девять пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU